Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eymir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Sürüş Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi Proje ve Hizmet Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" Anma Yürüyüşü ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni ile Aile Destek Merkezi Açılışı'na iştirak edecek.
(Kars/08.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde yer alacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ziyareti kapsamında Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun düzenleyeceği resepsiyonda Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Cape Town) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne ve Anma Töreni'ne katılacak, Türk Yıldızları'nın gösterisini izleyecek, İstanbul'da ÜNİAK Fest buluşmasında yer alacak ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisini seyredecek.
(Kars/09.00/İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe-Galatasaray, MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor ve Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Giresun/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun 2. yarısı başlayacak, A ve B Gruplarında 10. hafta maçları yapılacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftaya Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor, Türk Telekom-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/Gaziantep/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta OGM Ormanspor-BOTAŞ ve Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasına Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Spor Toto-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ve Arkas Spor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.
(Şırnak/13.00/Bursa/13.30/Ankara/14.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 10. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımıyla karşılaşacak.
(Zagreb/16.00)
8- Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'ne 8. etap yarışıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.