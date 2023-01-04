Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "7. Anadolu Medya Ödülleri" programına iştirak edecek.
(Ankara/12.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millet Kütüphanesi'nde Süleyman Saim Tekcan Resim Sergisi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuracak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Villa Vodno'da, Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile Başbakanlık Toplantı Salonu'nda görüşecek.
(Üsküp/10.30/11.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri ile bir araya gelecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, Galatasaray-MKE Ankaragücü ve Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji, Belçika'dan Filou Oostende'yi konuk edecek; TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımıyla, Darüşşafaka da Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Atina/20.30/Lizbon/22.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın Polkowice takımını, B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.
(İstanbul/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ilk maçlarında Nesibe Aydın, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'ın UNI Györ, OGM Ormanspor da Belçika'nın Castors Braine takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00/Györ/20.00/Braine-I'Alleud/21.30) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilen İtalyan Daniele Santarelli, basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
6- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 4'üncü etap yarışı yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.