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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "2023'e Huzurda Başlangıç" sabah namazı buluşmasına katılıyor. ABD'nin New York kentindeki Time Square’de toplanan kalabalık yeni yılı kutluyor ABD’nin New York kenti yeni yılı karşılıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 01.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da temaslarda bulunacak.

(Brazilya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek "Gençlerle Sabah Namazı Buluşması"na iştirak edecek.

​​​​​​​(İstanbul/07.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Suudi Arabistan'da düzenlenen 2023 Dakar Rallisi'nin ilk etabı koşulacak. (Fotoğraflı)

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