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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 01.01.2023
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

Vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. ​​​​​​​

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