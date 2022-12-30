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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 30.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.15/14.30/15.15/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı bitkisel üretim istatistikleri ile kasım ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek, Burhan Felek Salonu'nda 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.10/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Sheraton Otel'de 2022'deki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

(Bologna/22.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlayacak; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Denizli/20.30) (Fotoğraflı)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü ve sezonun ilk devresinin son haftası başlayacak; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor-BOTAŞ, Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın maçları yapılacak.

(Hatay/13.00/Ankara/14.00/Rize/14.30/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

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