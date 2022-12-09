Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de TRT World Forum'a katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşecek. Görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan, Radev onuruna akşam yemeği verecek.
(İstanbul/11.00/15.00/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Halk Eğitim Merkezi'nde "Geçmişten Günümüze Türk Kadını Resim Sergisi" açılışına ve panele katılacak.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca hazırlanan "Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM'den
- Genel Kurulda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği Üst Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Sivas/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı'na katılacak, Safahat Kız Yurdu'nu ziyaret edecek ve antrenörlerle buluşacak.
(Burdur/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda-Arjantin maçları yapılacak.
(Doha/18.00/Al Daayen/22.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta, Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
(Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Kaunas/21.00) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.
(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası başlayacak; Halkbank-Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD ve Galatasaray HDI Sigorta-Altekma maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/Tokat/14.30/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.