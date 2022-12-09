Dolar
18.64
Euro
19.72
Altın
1,795.90
ETH/USDT
1,279.30
BTC/USDT
17,206.00
BIST 100
4,855.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Gökhan Balcı   | 09.12.2022
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, hafta sonu sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
AFAD sözlü sınavla 43 uzman yardımcısı alacak
FETÖ firarisi İpek, Türkiye aleyhine uluslararası mahkemede açtığı tazminat davasını kaybetti
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Manisa'da sis altında kalan volkan konileri dron ile görüntülendi

Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon'un 'Hıdırnebi Yaylası' sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

Trabzon'un 'Hıdırnebi Yaylası' sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini azalttı
Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı

Başkarcı Dağı'nın zirvesi "bulut deniziyle" kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet