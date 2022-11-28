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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"nda konuşuyor
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Seval Güler   | 28.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerini kabul edecek, Savaş Tarihi Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’nın onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenecek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

- Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "İnsan Hakları Kurulları Toplantısı"na katılacak.

(Zonguldak/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne ve "Kovid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konulu İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na G Grubu’nda Kamerun-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, H Grubu’nda Güney Kore-Gana ve Portekiz-Uruguay maçlarıyla devam edilecek.

(Al Wakrah/13.00/Doha/19.00/Ar Rayyan/16.00/Al Daayen/22.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig’de 15. hafta mücadelesi Altınordu-Manisa FK maçıyla sona erecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 7. hafta Anadolu Üniversitesi-Totemcard Adasokağı maçıyla sona erecek.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

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