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AK Parti Heyeti Kanada’da Türklerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, Kanada’da inceleme ve temaslarda bulundu.

Seyit Aydoğan   | 28.11.2022
AK Parti Heyeti Kanada’da Türklerle bir araya geldi Fotoğraf: Seyit Aydoğan/AA

Canada

Kanada temaslarına Montreal kentinden başlayan heyet, Toronto’ya geçerek Türk toplumuna ait sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Efkan Ala başkanlığındaki heyette, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile AK Parti 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da yer aldı.

Toronto Park Hyatt Otel’de düzenlenen toplantıya, Kanada Türk Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere Toronto’daki Türklere ait dernek ve vakıf yöneticilerinin yanı sıra Montreal Türk Toplumu Derneği Başkanı Osman Akyol katıldı.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya, Ticaret Ataşesi Ahmet Karışman, Kültür Ataşesi Selçuk Erincik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Toronto Temsilcisi Bülent Üçpunar, Maarif Vakfı Toronto Temsilcisi Necati Anaz’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Türk katılımcıların talepleri dinlendi.

Ala, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında 6,5 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, "Bu rakam, dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Burada da sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri ile bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik. Burada dinlediğimiz bu sorunların, Türkiye’de ilgili birimlere aktarılmasına ve çözüme kavuşturulmasına gayret edeceğiz." dedi.

Temaslarını tamamlayan AK Parti heyeti, Kanada’dan ayrıldı.

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