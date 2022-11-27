Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenecek "İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"na katılacak.
(İstanbul/17.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.
(Düzce/12.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Adana/15.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma, cirit müsabakası kupa, Uşak Kız Yurdu açılış törenlerine katılacak, Yeni Uşak Stadyumu yapılacak alanda incelemede bulunacak.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı, belediye ve valiliği ziyaret edip, teşkilat ve gençlik buluşmalarına katılacak.
(Uşak/13.30-18.30)
2- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar’da E Grubu’nda Japonya-Kosta Rika, İspanya-Almanya ve F Grubu’nda Belçika-Fas, Hırvatistan-Kanada maçlarıyla devam edilecek.
(Ar Rayyan/13.00/Al Khor/22.00/Doha/16.00/19.00)
3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovenya ile karşılaşacak.
(Mersin/18.00)
4- Spor Toto 1. Lig'in 15. haftası Pendikspor-Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor ve Göztepe-Altay maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/Ankara/13.30/Erzurum/16.00/İzmir/19.00)
5- TFF 2. Lig gruplarında 16. hafta mücadelesi tamamlanacak; TFF 3. Lig gruplarında 14. hafta karşılaşmaları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları sona erecek.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası AYOS Konyaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/13.00/Manisa/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta 3 maçla sürecek.
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. haftaya Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-İlbank, VakıfBank-Türk Hava Yolları, PTT-Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Sigorta Shop ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla devam edilecek.
(Adana/İstanbul/Ankara/14.00/Bolu/16.00/Aydın/15.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 7. hafta başlayacak, 4 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.