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Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 27.11.2022
Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Düzce olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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