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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Dijital Medya Paneli'ne katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 24.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda yemekte bir araya gelecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılacak.

(Ankara/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile beraberinde 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek.

- Şentop, Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri'ne katılacak, TBMM kreş öğretmenlerini kabul edecek.

(Ankara/10.30/14.00/TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MEB Öğretmen Ormanı ve Şehit Öğretmenler Anıtı açılış programına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adliyeyi, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunacak.

(Düzce/10.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret edecek, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde öğretmenler ve şehit yakınları onuruna yemek verecek.

(Ankara/09.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Banka, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ASKA Lara Resort'ta düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ne katılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Dijital Medya Paneli'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar’da G Grubu’nda İsviçre-Kamerun, Brezilya-Sırbistan ve H Grubu’nda Uruguay-Güney Kore, Portekiz-Gana maçlarıyla devam edilecek.

(Al Wakrah/13.00/Al Daayen/22.00/Ar Rayyan/16.00/Doha/19.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Mersin/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftası Sarıyer Belediyespor-VakıfBank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları yapılacak. (Fotoğraflı)

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