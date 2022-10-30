Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
(Ankara/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamın ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara/Seul)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasına MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor, Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.30/Kayseri/17.00/İstanbul/17.00/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Dyorex Boluspor-Adanaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Bolu/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 12. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 9. hafta maçları tamamlanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Galatasaray Nef, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasına 3 maçla devam edilecek.
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Rize Belediyesi-Nesibe Aydın ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/14.30/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Tokat Belediye Plevne-Halkbank ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla sona erecek.
(Tokat/15.30/İzmir/17.30)
7- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Alingsas takımıyla mücadele edecek.
(Alingsas/17.00)
8- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Finlandiya'nın BK-46 takımıyla karşılaşacak.
(Karis/18.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasına Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak.
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