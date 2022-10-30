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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı’nda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince düzenlenecek Cumhuriyet Akademisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamın ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara/Seul) 

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasına MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor, Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Kayseri/17.00/İstanbul/17.00/20.00) 

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Dyorex Boluspor-Adanaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Bolu/19.00) 

3- TFF 2. Lig gruplarında 12. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 9. hafta maçları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Galatasaray Nef, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Rize Belediyesi-Nesibe Aydın ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/14.30/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00) 

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Tokat Belediye Plevne-Halkbank ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla sona erecek.

(Tokat/15.30/İzmir/17.30)

7- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda İsveç'in Alingsas takımıyla mücadele edecek.

(Alingsas/17.00)

8- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Finlandiya'nın BK-46 takımıyla karşılaşacak.

(Karis/18.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasına Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak.

(Meksiko/23.00) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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