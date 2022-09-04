Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak, valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.
(Sivas/09.00-11.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılacak.
(Sivas/17.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 19. İmam Hatipliler Kurultayı kapanış programına iştirak edecek.
(Sivas/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final mücadelesini takip edip, ödül törenine katılacak.
(Antalya/17.00)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
(Tiflis/20.00)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da ABD ile karşılaşacak.
(Gliwice/18.30)
4- Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasına Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/19.15/Antalya/Ankara/21.45)
5- Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Pendikspor-Boluspor, Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Adanaspor-Altay ve Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/Ankara/16.30/Adana/Denizli/20.00)
6- TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesine devam edilecek; TFF 3. Lig'de sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)
7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı sona erecek.
(Afyonkarahisar)
8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.
(New York)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.
(Zandvoort/16.00)
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayak yarışı İtalya'da gerçekleştirilecek.
(Rimini/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.