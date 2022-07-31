Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek "Türkiye’nin Tarım Stratejileri" toplantısına iştirak edecek.
(Bursa/10.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/14.30)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.
(Ordu/10.30)
GÜNCEL
1- 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.
(10.15/14.45)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba ile karşı karşıya gelecek.
(Seul/09.30)
2- Galatasaray, Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekip Fiorentina ile karşılaşacak.
(Grödig/19.00)
3- Galatasaray Spor Kulübünde gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerden yetki istenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00)
4- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu’ndaki ikinci maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.
(İzmir/20.30)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix’si yapılacak.
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