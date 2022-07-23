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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/17.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Bursa/18.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezinin açılışına ve partisinin Burdur İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Burdur/16.00/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenleri'ne iştirak edecek.

(Erzurum/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kayseri/17.00) 

SPOR

1- Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da İngiliz ekip Wolverhampton Anderers ile karşı karşıya gelecek.

(La Nucia/19.00) 
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