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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Sorgun Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını Bakanlık merkez binada açıklayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

- İlk gün Brezilya-Japonya ve ABD-Sırbistan çeyrek final maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

3- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00) (Fotoğraflı)

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