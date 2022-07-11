Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 27. yılı dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenecek yürüyüş ve anma törenine katılacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Atatürk Alanı Meydan Parkı'ndaki bayramlaşma programına katılacak.
(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı kapsamında düzenlenecek anma törenlerine katılacak.
(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor da Slovenya'da sürdürüyor.
(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, takımın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.
(Kufstein/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Fenerbahçe Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
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