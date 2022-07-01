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Artvin-Hopa kara yolunda heyelan meydana geldi. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 01.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler yapacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı ile Nesrin Güral Anaokulu temel atma törenlerine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kütahya/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, e-ticarete yönelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması ile Diyarbakır İş Dünyası Buluşması programlarına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.20-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldız Holding Tarımın Kadın Yıldızları Programı'na katılacak, Düzce'de selde zarar gören köprü bölgesini ve tarım alanlarını inceleyecek, afet bölgesini havadan gözlemleyecek.

(İstanbul/10.00/Düzce/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2. Denizcilik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2021 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tersane İstanbul'da 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne, daha sonra Atlas 1948 Sineması'nda "2. On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının bu yıl uygulamaya koyduğu "Genç Ne Sever" platformu tarafından organize edilen tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boyların mücadelesiyle başlayacak; yağlı güreşlerin resmi açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

(Edirne/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un mücadele edeceği EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup ve fikstür kura çekimi Avusturya'da yapılacak.

(Viyana/12.00)

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