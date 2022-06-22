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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 22.06.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekstil Park'ta Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak.

(Aydın/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motorlu kuryelerle partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Savunma Komisyonunda bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/15.30/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı)

2- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erecek.

(Antalya) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun haziran ayı olağan toplantısı yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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