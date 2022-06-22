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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yangına ilişkin, bakanlarımız, resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 22.06.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalıdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.


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