Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla düzenlenecek "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katılacak.
(İstanbul/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank, Slovenya'da İtalya'nın Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ljubljana/19.00)(Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 38'inci haftanın VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir-Trabzonspor, Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor ve Adana Demirspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.00/16.00/Hatay/Adana/19.00)(Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 26'ncı ve son hafta maçları yapılacak.
4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçları başlayacak.
(Paris)(Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.
(Barcelona/16.00)(Fotoğraflı)
6- 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
(Çanakkale/07.00/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.