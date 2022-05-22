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Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Abdullah Özkul   | 22.05.2022
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır." dedi.

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

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