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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 15.04.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'na katılacak. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı test sürüşüne, Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı inceleme gezisi ile Anadolu Hisarı gezisine katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30/12.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlarla bir araya gelecek, Türk STK temsilcileriyle yapacağı toplantının ardından Uluslararası Demokratlar Derneğinin iftarına katılacak.

(Köln)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşba Belediyesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi"ne katılacak, Van Gölü'ndeki kıyı ve dip temizliğini inceleyecek.

- Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Özalp'ta iftar programına ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Van/14.00-20.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/14.00-18.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hadim'de Belediye, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, Eyiste Viyadüğü şantiyesinde incelemede bulunarak basın toplantısı düzenleyecek.

- Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanları ile iftarda buluşacak.

(Konya/13.30-15.00/Antalya/19.38)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Edremit-Eceabat parkurunda yapılacak.

(Balıkesir/09.30)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi başlayacak.

- Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(Trabzon/Kayseri/20.30)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta başlayacak.

- Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor, Tuzlaspor-Gençlerbirliği, İstanbulspor-Bursaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/20.30)(Fotoğraflı)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar yarı final mücadelesinde, VakıfBank ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/17.30)(Fotoğraflı)

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