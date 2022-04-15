Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.
Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.