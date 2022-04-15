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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 15.04.2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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