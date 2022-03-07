Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hak-İş tarafından The Green Park Otel'de düzenlenecek "11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Otel'de düzenlenecek "Yargı Teşkilatı Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Törenleri" ve "Bocce Turnuvası Şampiyonu Takıma Kupa Takdimi"ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Osmaniye/09.00-17.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elmadağ Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İncili Gastronomi Rehberi Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/19.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/İstanbul/Gaziantep/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Balıkesirspor-Altaş Denizlispor maçıyla sona erecek.
(Balıkesir/20.00)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası Arkas Spor-Sorgun Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.