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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Savaş mağduru Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye minnettar

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Tatar Türkü, Kırklareli'ndeki öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Özgün Tiran   | 07.03.2022
Savaş mağduru Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye minnettar

Kırklareli

Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen 120'si çocuk 204 kişilik gruba, Kredi ve Yurtlar Kurumunda en iyi şekilde bakılıyor.

MHP Kırklareli İl teşkilatı, Kırım Tatar Türklerine moral ziyaretinde bulundu.

Grup, öğrenci yurdu bahçesinde meşaleler yakarak, "Kardeşlerimiz hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut tarafından Kırım Tatar Türklerine çiçek sunulurken, baklava ikram edildi.

Kırım Tatar Türklerinden Ali Muradasilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirten Muradasilov, "Bizi kabul eden Türkiye devletine teşekkür ederim. Türkiye'ye gelince bizi çok güzel karşıladılar, ağlayacaktım. Evimizden daha iyi bakılıyor bizlere. Müslüman devlet, Türk soyunu topraklarına kabul etti." dedi.

Ahdem Seyidhalilov ise ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirterek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti





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