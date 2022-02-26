Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,788.90
BTC/USDT
39,178.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Kiev'den görüntüler
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 26.02.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca Kaymakamlığını, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığını, Çatalca Belediyesini ve bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-14.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza törenine ve amatör spor kulüplerine yardım programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Gürsu Gençlik Merkezi ve Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek.

(Bursa/12.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor, Manisa FK-Eyüpspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesi birer maçla başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası başlayacak, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basket maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Kayseri/15.30/Bursa/16.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına Ziraat Bankkart-Halkbank, Galatasaray-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/15.00/Bingöl/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek

BOTAŞ, nüfusu 15 bin olan ilçelere doğal gaz ulaştırılması için başvuru yapabilecek
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi