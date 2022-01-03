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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.01.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Etkinlik Alanı'nı ziyaret edecek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin'in Hafızası Sergisi"ni gezecek, iş insanlarıyla buluşacak.

(Mersin/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe-Sabihagökçen Havalimanı Metro Hattı Yayalar İstasyonu'nda incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programa katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği 2021-2022 Sezonu Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilecek; FIFA kokart töreni yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar-Erkekler Süper Lig ve 1. Lig takımlarının mücadele edeceği Türkiye Kupalarının kura çekimi, THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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