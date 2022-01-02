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Antalya'da heyelan sonucu çaya sürüklenen araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da toprak kayması sonucu araçlarıyla çaya sürüklenen 1'i kadın 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Çiftçi   | 02.01.2022
Antalya'da heyelan sonucu çaya sürüklenen araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Boğaçayı kenarında, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, kamyonette suyun akıntısını izlerken toprak kayması meydana geldi. Araçla çaya sürüklenen kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.


İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları araçtan bota alarak kıyıya çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaştı.

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