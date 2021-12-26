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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, medya, kamu ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla eş zamanlı düzenlenecek "Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi" ve "Dezenformasyonla Mücadele" çalıştaylarına katılacak.

(İstanbul/l10.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

4- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 19. ve ilk yarısının son hafta mücadelesine Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Göztepe-Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İzmir/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de sezonun 19. ve ilk yarısının son hafta mücadelesi Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Balıkesirspor, Yılport Samsunspor-Tuzlaspor ve MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Samsun/16.00/Ankara/19.00)

6- TFF 2. Lig gruplarında ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesi tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. haftaya B Grubu'nda tek maçla devam edilecek.

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ-Galatasaray Nef maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/18.00/Bursa/20.15)

8- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. haftaya 3 maçla devam edilecek.

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00)

10- Beşiktaş Kulübü 2020 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

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