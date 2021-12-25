Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,082.40
BTC/USDT
50,961.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

Enes Kaplan   | 25.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesine naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız. Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
İran, Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede
Gaziantep'in 'asırlık çınarları' kurtuluş destanını anlattı

Gaziantep'in 'asırlık çınarları' kurtuluş destanını anlattı