Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İYİ Kalkınma Kongresi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pendik STK toplantısına katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.
(Zonguldak/10.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-5 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirecek, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı, esnafı, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kardemir Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak, Safranbolu Eski Çarşı esnafını ziyaret edecek.
- Karaismailoğlu, Platin Dergisi tarafından düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri 2021 törenine katılacak.
(Karabük/10.00-14.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
4-Türkiye İstatistik Kurumu, "İş gücü Maliyeti İstatistikleri, 2020" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enez Fatih Camisi'nin açılışını yapacak, cuma hutbesini irat edecek.
(Edirne/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Altınordu-Beypiliç Boluspor, Adanaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.
(İzmir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turu Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Halkbank-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/12.00/Ankara/13.30) (Fotoğraflı)
3- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)