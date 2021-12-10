Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul edecek.
(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSİPAB 16. Konferansı'nda, yönettiği birinci oturumda ve kapanış oturumunda katılımcılara hitap edecek.
- Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ve Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Saeed Abdullah Albarakini ile ayrı ayrı görüşecek.
(İstanbul/15.00/19.30/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Ortahisar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Gençlik Buluşması"na ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya katılacak.
(Trabzon/11.45-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, ekim ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "Liderlik-İstikrar-Gelişme" konulu uluslararası konferansa katılacak.
(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Distopya Film Festivali"nin açılışı yapılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli operası "Arap Ali Destanı", Kadıköy Süreyya Sahnesi'nde sahnelenecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında, Altay ile Atakaş Hatayspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta, Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor maçlarıyla başlayacak.
(Kocaeli/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında, Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta maçı yapılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.