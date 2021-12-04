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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 04.12.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.

(Siirt/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine ve Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/12.44) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"ne katılacak.

(Mersin/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da bazı programlara katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Konya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merzifon ve Suluova ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Amasya/13.00/14.20/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sapanca'da yapılacak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayiinden Küresel Stratejiler Konferansı'21'e iştirak edecek.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Barolar Birliğinin iki gün sürecek 36. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya sağlık çalışanları ve dostluk için Soçi'den Giresun'a düzenlenen Açıksu Yüzme Maratonu belgeselinin gala programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Adana Demirspor ve Galatasaray-Altay maçlarıyla sürecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta başlayacak.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği ve Adanaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Erzurum/Balıkesir/13.30/Adana/18.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 15. hafta, 2. Grup'ta 16. hafta mücadelesi başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka, Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası başlayacak.

- Galatasaray-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport-Antalya 07 Basketbol ve Çankaya Üniversitesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftası Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-PTT, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta ve Bolu Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00/17.00/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. hafta, Galatasaray HDI Sigorta-Bingöl Solhanspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından 4 maç yapılacak.

10- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulları gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/10.00)

11- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düzenleyeceği basın toplantısında, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik kulüp yönetim kurulunun değerlendirme ve kararlarını açıklayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trabzonspor Kulübü 78. Olağan Genel Kurul Toplantısı başlayacak.

(Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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