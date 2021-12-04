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Palandöken'de kayak heyecanı başlıyor

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, hazırlanan pistleriyle bugün kayak tutkunlarını ağırlamaya başlıyor.

Muhammet Mutaf   | 04.12.2021
Palandöken'de kayak heyecanı başlıyor

Erzurum

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından suni karlama yapılan pistlerden 4'ü, snowtrack araçlarıyla düzeltilerek hazır hale getirildi.

Yarın kayak yapılmaya başlanabilecek Palandöken, bu yıl da Türkiye'de sezonu en erken açan kayak merkezi olacak.

Şimdilik sadece gündüz kayağı yapılacak merkezde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm pistleri açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayak merkezinde resmi sezon açılışının 10 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

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