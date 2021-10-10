Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,597.00
BTC/USDT
55,630.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

10.10.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix'si

- Şampiyonanın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kupa törenine katılacak.

- Yarışları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ta erken genel seçimler için seçmenler sandık başına gidiyor.

(Bağdat/Kerkük/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Letonya ile yapacakları maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

- Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak ve takım son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Riga/19.00/19.30/16.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te grekoromen stil 63, 67 ve 87 kilolarda yapılacak repesaj ve finallerle sona erecek.

3- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. haftaya 3 maçla devam edilecek.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor, Spor Toto-Halkbank, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Tokat/15.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda İsveç'le karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 509 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da 106 yaşında Kovid-19'u yenen Nuriye Özkan'dan aşı çağrısı

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi