Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix'si
- Şampiyonanın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kupa törenine katılacak.
- Yarışları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izleyecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Irak'ta erken genel seçimler için seçmenler sandık başına gidiyor.
(Bağdat/Kerkük/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Letonya ile yapacakları maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.
- Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak ve takım son antrenmanını gerçekleştirecek.
(Riga/19.00/19.30/16.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te grekoromen stil 63, 67 ve 87 kilolarda yapılacak repesaj ve finallerle sona erecek.
3- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. haftaya 3 maçla devam edilecek.
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor, Spor Toto-Halkbank, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
(Şırnak/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Tokat/15.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda İsveç'le karşı karşıya gelecek.
(Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.