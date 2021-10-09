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Türkiye'den çok kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası nedeniyle Kongo'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da çok kişinin yaşamını yitirdiği ve kaybolduğu tekne kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.

Behlül Çetinkaya   | 09.10.2021
Türkiye'den çok kişinin hayatını kaybettiği tekne kazası nedeniyle Kongo'ya başsağlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile Kongo hükümetine başsağlığı dilendi.


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