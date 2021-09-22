Dolar
8.63
Euro
10.12
Altın
1,778.27
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
42,223.00
BIST 100
1,385.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

22.09.2021
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenecek Gaziler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılacak aylık olağan toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Google Oyun ve Uygulama Akademisi Tanıtım ve İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.45/17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Gaziantep-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Galatasaray ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/17.00/Kayseri/İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci, Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftası, yapılacak birer maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 5 binin altında seyrediyor
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi