Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret edecek.
(Tunceli/12.00/Sinop/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep, Altay-Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/19.15/İzmir/Hatay/21.45)
2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Manisa, Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/19.15/Denizli/Balıkesir/21.45)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.