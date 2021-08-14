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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 14.08.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.


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