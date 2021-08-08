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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.

(Muğla/14.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. 

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da kapanış seremonisiyle sona erecek.

(Tokyo/14.00) 

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 10. ayağı Styria Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/15.00)

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