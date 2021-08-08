Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.
(Muğla/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da kapanış seremonisiyle sona erecek.
(Tokyo/14.00)
2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 10. ayağı Styria Grand Prix'si yapılacak.
(Spielberg/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.