Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tuna Boyu Seyir Parkı, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenine katılacak, Şehit Bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edecek.
(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30/16.00/17.30)
2- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
3- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek.
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
(Eindhoven/22.00)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 8 maç oynanacak.
7- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 4 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.