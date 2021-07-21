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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 21.07.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tuna Boyu Seyir Parkı, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenine katılacak, Şehit Bekçi Gökşen Koşal'ın ailesini ve Zübeyde Hanım Huzurevini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30/16.00/17.30)

2- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) 

3- Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu'nun ilk genel oturumu gerçekleştirilecek. 

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

(Eindhoven/22.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 8 maç oynanacak.

7- UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 4 maç yapılacak.

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