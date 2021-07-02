Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.
- Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.
(Sakarya/11.30/15.00/17.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Denizli/10.30/12.00/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak.
(Diyarbakır)
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.
(Bolu/10.00)
5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/11.30)
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda Milli Elektrikli Tren Lansmanı'na katılacak.
(Sakarya/15.00)
7- TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini yayınlayacak.
(Ankara/10.00)
8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
9- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya maçları yapılacak.
(Saint Petersburg/19.00/Münih/22.00)
10- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ana tablo 3. tur maçlarıyla devam edilecek.
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