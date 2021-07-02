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İzmir’deki FETÖ operasyonunda firari Munise Gülen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari Munise Gülen, gözaltına alındı.

Mustafa Güngör   | 02.07.2021
İzmir’deki FETÖ operasyonunda firari Munise Gülen yakalandı

İzmir

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aynı zamanda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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