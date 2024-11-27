Dolar
34.66
Euro
36.65
Altın
2,639.36
ETH/USDT
3,564.50
BTC/USDT
95,931.00
BIST 100
9,639.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Macaristan’da Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Debrecen Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda yapılan ve iki gün sürecek toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor.

Selen Valente Rasquinho  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı

Brüksel

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 81. kez toplandı.

İki gün sürecek toplantıda Türkiye tarafını İstanbul Milletvekili ve KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafını AB-Türkiye KPK Delegasyonu Başkanı AP Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni temsil ediyor.

Toplantıya AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katılıyor.

Toplantıda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınıyor.

AP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen işbirliği ve temasları kolaylaştırmak, Türkiye-AB ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuş bir mekanizma olan KPK, TBMM’nin ve AP’nin eşit sayıda temsilcisinden oluşuyor.

Son Türkiye-AB KPK Toplantısı 19-20 Aralık 2023'te Ankara’da düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda ayrımcılıkla mücadele mesajı
Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı
Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" girdi
Ordu ve Van'da eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletine tepeden bakan Batıcı zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar kapanmadı

Benzer haberler

Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı

Türkiye ve AB Karma Parlamento Komisyonu 81. kez toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet