Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Buulo Mareer bölgesinde konuşlu Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nda (ATMIS) görevli Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Somali'deki Ugandalı Barışı Koruma Güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadığı, Somali halkının huzuru ve güvenliği için görev yaparken hayatlarını kaybeden ATMIS personelinin vefatından ötürü üzüntülerini paylaştığı, yakınları ile dost Uganda ve Somali halklarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için propaganda serbestliği sona erdi
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oy sayısı 1 milyon 920 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti

Benzer haberler

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Rusya: Batılı ülkelerin Afrikalıların yerine aldığı kararlar dönemi sona eriyor

Türkiye "25 Mayıs Afrika Günü"nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
BM Somali'de sel felaketi sonrası acil yardım çağrısı yaptı

BM Somali'de sel felaketi sonrası acil yardım çağrısı yaptı
Dışişleri'nden Yunanistan'da "Pontus" iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'da "Pontus" iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet