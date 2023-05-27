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Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı

Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı.

Ahmet Özler  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı

Karabük

İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı.

Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu.​​​​​​​

Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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