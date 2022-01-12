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Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 12.01.2022
Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."

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