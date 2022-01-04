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Türkiye, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel hale gelen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda binlerce genç, şehitleri için yürüyecek.

Halil İbrahim Avşar   | 04.01.2022
Türkiye, Sarıkamış şehitleri için yürüyecek

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri, 7-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 107. yıl dönümünde şehitlerini anacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirtti.

Gençlerin "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" olmanın bilinciyle tek yürek olacaklarını ve "fedakar" ecdadını ve şehitlerini anacaklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizi emanet ettikleri şuura sahip çıkarak yad edeceğiz. Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda, bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Onların bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımak her birimizin en mukaddes vazifesidir. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur."

Anma programı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın ilk günü saat 14.30'da şehit ve gazi aileleri onuruna bir yemek verilecek. Aynı gün saat 18.00'de Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutulacak.

Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

Programın ikinci günü etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00'de yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi, saat 19.30'da Ekinata Grand Toprak Oteli'nde bir anma programı düzenlenecek.

Programın son günü ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı'nda toplanacak katılımcılar, saat 10.30'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk konulacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 13.30'da Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ile son bulacak.

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